Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurdu: TTB Süresi Uzatıldı

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ’NDE YENİ DÜZENLEME

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarında vergi denetimini artırmak amacıyla oluşturulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çerçevesinde yeni nesil taşıt tanıma birimi (TTB) montaj süresinin uzatıldığını duyurdu. Taşıt sahipleri, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları durumunda, TTB montajı için tanınan sürenin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığı belirtildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki tüm taşıt sahiplerinin, 2 Haziran 2025’e kadar gerekli işlemleri yapmaları gerektiği vurgulandı.

TAŞITLAR İÇİN TTB ZORUNLULUĞU

GİB, UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamında; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan taşıtlar için TTB taktırma zorunluluğu getirdi. Yapılan duyuru ile TTB, TTO ve diğer donanımlara ilişkin gerekli kayıt ve başvuru işlemlerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden yapılması gerektiği ifade edildi. Mükelleflere montaj için verilen süre, 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatılırken, bu sistemin akaryakıt istasyonlarındaki vergi güvenliğini artırması amaçlanıyor.

USULSÜZLÜKLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kurulan sistem sayesinde, akaryakıt satışlarında usulsüz fiş ve faturalardan kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dâhil olan taşıtların ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı araçlar için de geçerli olan bu uygulama, 2 Haziran 2025’e kadar gerekli kayıt işlemlerinin yapılmasını öngörüyor.

MOTOSİKLET SAHİPLERİNE DE DÜZENLEME

İşletme adına kayıtlı ve kiralama yoluyla edinilen motosiklet sahipleri de yine akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayarak, en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar TTB montajını yaptırmak zorundalar.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 227’nci maddesi gereğince, vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılacak. Belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve UTTS’ye kaydını tamamlamayan mükellefler, akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca UTTS kapsamındaki taşıt sahiplerinin zamanında yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya UTTS fişlerinin düzenlenmemesi durumunda, 7 bin Türk lirasından 140 bin Türk lirasına kadar varan Özel Usulsüzlük Cezaları ile karşılaşabilecekleri bildirildi. Yetkililer, mükellefleri, mağduriyet yaşamamaları için yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri konusunda uyardı.