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Gelir İdaresi Başkanlığı Süreleri Uzattı

GİB’DEN E-DEFTER SÜRELERİNDE UZATMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik defterlerin (e-defter) hazırlanması ve imzalanması ile e-defter ve berat dosyalarının yüklenme sürelerinde bir değişiklik yaptığını açıkladı.

YENİ SÜRELER BELİRLENDİ

GİB’in internet sitesinde paylaşılan bilgide, 10 Haziran ve 16 Haziran tarihlerine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile birlikte bu defterlerin GİB Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken sürelerin uzatıldığı bildirildi. Yeni süre, 23 Haziran Pazartesi günü olarak belirlenmiş durumda.

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