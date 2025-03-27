Gelir Vergisi Beyan Süresi Uzatıldı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ SÜRELERİ UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin de uzatıldığı bildiriliyor.

YENİ TARİHLER BELİRLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı” denildi.