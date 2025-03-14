Gelir Vergisi Beyanları Hakkında Yeni Düzenlemeler

BEYANNAME VERME SÜRECİ HIZLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri mart ayında veriliyor. 2024 yılı için elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara dair yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba’ya kadar sunulması gerekiyor. Bakan Şimşek, bu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da ara vermeden devam edeceklerini ifade etti. “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz” dedi. Şimşek, fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini hedeflediklerini aktardı.

İZAH VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Şimşek, “İzaha davet” müessesesini yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını belirtti ve “Vergi kaybına yol açtığı değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırıyoruz. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından önem taşıyor” diye ekledi. Mükelleflerden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet beklediklerini ifade eden Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığının yöneticilerini tüm illeri ziyaretle görevlendirdiklerini belirtti. “Arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü, beyanların doğru yapılmasının önemini ve kayıt dışılıkla mücadele konusundaki kararlılığımızı anlatıyor” dedi.

İKİ MİLYON BEYANNAME HEDEFİ

Geçtiğimiz yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yıl bu rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor. 2024 yılı içerisinde kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konut analize tabi tutuldu. Ayrıca, 425 bin konutta fiili yoklama yapılarak 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Dijital Vergi Dairesinden alınan “Kira Bildirim Formu” ile 38 bin kiracı gönüllülük esasına dayalı olarak form doldurdu. Bu durum sonucunda kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef olduğu tespit edildi ve yasal işlem başlatıldı.

MÜKELLEF SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

2024 yılında beyanname veren mükellefler, bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan etti. Aynı zamanda, bu mükellefler tarafından verilen beyannamelerle bir önceki yıla göre yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı. Bu çalışmalarla 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıllara yönelik kira beyannameleri vermesi sağlandı ve bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmalara devam edecek. Kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyenlere yönelik incele süreci başlatılacak. Başkanlık, geçtiğimiz yıl 3,7 milyon, 2024 yılında da 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınmasını sağlayacak. Ayrıca 1,5 milyon kişiye SMS göndererek, gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiğini iletti. İstisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenlere, tek işverenden 3 milyon liranın üzerinde ücret kazananlara ve gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı geliri elde edenlere de bilgi verildi.