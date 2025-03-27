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Gelir Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı

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GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE SÜRE UZATIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerini uzattığını duyurdu. Ayrıca, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri de uzatıldı.

SÜRE 2 NİSAN’DAN 7 NİSAN’A UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 7 Nisan 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı” ifadesine yer verildi.

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