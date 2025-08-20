Gelir Vergisinde Baykar İlk İki Sırada

SELÇUK BAYRAKTAR EN FAZLA GELİR VERGİSİ ÖDEYEN İSİM OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılı için en çok gelir vergisi ödeyen kişiyi açıkladı. Buna göre, ihracat gelirleriyle öne çıkan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl en fazla vergi ödeyen isim oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine dair yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini değerlendirerek Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi oluşturdu.

BAYKAR YÖNETİCİLERİ LİDERLİKTE

Açıklanan listeye göre, Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen mükellefleri arasında ilk iki sırayı Baykar Teknoloji’nin yöneticileri, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar aldı. Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme döneminde 2 milyar 767 milyon 587 bin lira gelir vergisi ödeyerek önemli bir rakam ortaya koydu. Haluk Bayraktar ise 2 milyar 528 milyon 619 bin lira ile ikinci sırada yer aldı.

SON DÖRT YILIN VERGİ REKORTMENLERİ

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021 yılından itibaren arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler olarak dikkat çekti. Bu başarıları, Baykar yöneticilerinin son dört yıl içinde vergi rekordmeni olma konusundaki kararlılıklarını göstermektedir.