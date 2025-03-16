Haberler

Gelişmeler Geliyor..

Bu isteği yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegölspor ve Kastamonuspor Maçı 1-1 Bitti

İnegölspor, 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta golleri Fatih Aktay ve Ersel Aslıyüksek attı.
Haberler

Şanlıurfa’da Belediye Üyesine Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, AK Parti'li meclis üyesi Mahmut Dirier'in aracına uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Dirier, saldırıdan yara almadan kurtulurken failler kayıplara karıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.