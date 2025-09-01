Gelişmiş Jeotermal Sistem (EGS) Projesi Açıklandı

JEOTERMAL ENERJİDE DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJELER

Sürdürülebilir ve temiz enerji üretim hedefleri doğrultusunda, gelişmiş ülkelerde jeotermal enerjinin kullanımı hızla artıyor. En son olarak, jeotermal kaynaklardan 3900 Megavat (MW) elektrik enerjisi elde eden Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan “Geliştirilmiş Jeotermal Sistem (EGS)” projesi, kuru kayaç ısısından enerji üretiminde önemli bir adım atıyor. Sektörde devrim yaratan bu proje, dünyanın farklı yerlerinde elektrik üretmeyi mümkün hale getirirken, yapay zekaya dayalı jeotermal kuyu sondaj yöntemleri ile maliyetlerin yüzde 60 oranında düşmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ MALİYET DÜŞÜŞLERİ

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, geliştirdikleri teknolojinin jeotermal enerjinin salt yüksek sıcaklıktaki su kaynaklarına bağlı olmadığını, sıcak kayaların da enerji üretiminde kullanılabileceğini gösterdiğini ifade ediyor. Kındap, yeni sondaj teknikleri sayesinde maliyetlerin 1000 USD/feet seviyesinden 300 USD/feet seviyesine düştüğünü ve sondaj ilerleme hızlarının belirgin şekilde arttığını belirtti.

PİLOT PROJE: PROJECT RED

ABD’de bir jeotermal girişim tarafından gerçekleştirilen “Project Red” adındaki 3 Megavat (MW) kapasiteli pilot proje, jeotermal enerjinin küresel ölçekteki kullanımına büyük bir katkı sağlıyor. Kındap, bu geliştirilen teknoloji ile insan eliyle yeraltında ısı eşanjörleri kurulduğunu vurguladı. “ABD’nin Nevada eyaletinde pilot tesis olarak kurulan bu sistem, Google veri merkezlerine güç sağlayarak yenilikçi bir uygulamanın ilk somut örneğini sunuyor” diyen Kındap, sistemin sıcak kayaların enerji kaynağı olabileceğini de gösterdi.

YENİ TEKNOLOJİ VE SÜREÇLER

Bu teknoloji, kaya gazı ve petrol kuyularına sıkça uygulanan hidrolik çatlatma yönetimini kullanarak yerkürenin ısısından yararlanıyor. Kuyular açıldıktan sonra, belirlenen formasyonlara birden fazla yatay sondaj kuyusu açılıyor. Yüzeydeki pompalar aracılığıyla basınçlandırılmış çatlatma sıvısı, kayaçta çatlaklar oluşturmak için minimum stres üzerindeki bir basınçla uygulanıyor. Çatlakların kapanmasını önlemek için dolgu malzemeleri kullanılıyor. Böylece oluşturulan çatlaklar birbirine bağlı bir ağ oluşturuyor. Elde edilen çatlak ağı ile birlikte, enjeksiyon kuyusuna basılan soğuk su, sıcak kayaç ile temas ederek ısınmakta, bu su üretim kuyularından yüzeye çıkıp elektrik enerjisi için kullanılmaktadır. Enerjisi alınan su yeniden çatlaklara gönderilerek, yerkabuğunun bir su ısıtıcısı gibi kullanılması sağlanıyor.