Gemi Geçiş Ücretleri Yüzde 15 Artacak

GEMİ GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları’ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas olarak kullanılan Altın Frank değerinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara çıkarılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan Altın Frank değerini her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücretini 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

ARTIŞIN NEDENİ VE ETKİLERİ

Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi kapsamında İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan uğraksız geçen gemiler için hesaplanan Altın Frank değerinin, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 oranında artışla 5,83 ABD dolarına yükseleceğini açıkladı. Bakan, bu güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü aşaması olduğunu belirterek, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan Altın Frank değerini, Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVENLİK

Bakan Uraloğlu, güncel altın piyasası verileri doğrultusunda revize edilen Altın Frank değerinin maliyetlerin daha adil bir biçimde yansıtılmasını sağlayacağını vurguladı. “Bu artış, Türk Boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından son derece değerlidir. Tahsil ettiğimiz bu ücretler ile dünyanın en riskli dar su yollarından biri olan Türk Boğazlarımızda deniz emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

GEÇİŞLERDEN ELDE EDİLEN GELİR

2024 yılı süresince İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan söz konusu ücretler kapsamındaki 51 bin 58 uğraksız gemi geçişinin gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, toplamda 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini aktardı. Uraloğlu, “Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetimi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini gözler önüne seriyor. Önceki dönemde olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun bir şekilde korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde ifade etti.