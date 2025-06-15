Gemi Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam

BÜYÜYEN GEMİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından kesintisiz geçen gemilerden alınan ücretlerin belirlenmesinde esas alınan Altın Frank değerinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara çıkacağını duyurdu. Uraloğlu, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan Altın Frank değerini her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücretini 7,2 kat yükseltmiş olacağız” dedi.

GÜNCELLEMENİN ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, bu güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü aşaması olduğunu ifade ederek, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan Altın Frank değerini Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile de 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağız” şeklinde konuştu.

MALİYETLERİN ADİL YANSITILMASI

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen Altın Frank değeri ile maliyetlerin daha adil bir biçimde yansıtılacağını belirten Uraloğlu, “Bu artış, Türk Boğazlarında sunduğumuz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça önemli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarında, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamakla birlikte çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

TAHŞİLAT RAKAMLARI

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, ilgili ücretlere tabi 51 bin 58 kesintisiz gemi geçişi olduğunu bildiren Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini aktardı. Uraloğlu, “Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetilebilmesi için ne derece yüksek bir maliyet gerektiğini de gözler önüne seriyor. Daha önce olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.