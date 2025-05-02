Gemi İHA Saldırısına Uğradı

İSRAİL ASKERİ UÇAĞI MALTA ÜZERİNDE UÇUŞ YAPTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (FFC) Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacını taşıyan gemisinin, Malta’nın uluslararası sulardaki insansız hava araçlarının saldırısına uğramadan önce, İsrail’e ait bir askeri nakliye uçağının Malta çevresinde uçuş yaptığı belirtildi. Times of Malta gazetesinin haberine göre, dün İsrail’den kalkan C-130 askeri nakliye uçağı, FFC’nin “Conscience” gemisinin İHA saldırısına uğramasından önce, Malta civarında 3 saat boyunca turlar gerçekleştirdi. Uçağın rotası çevrim içi uçuş takip sistemlerinde detaylı olarak gözlemlenebildi, ayrıca gazete, “İsrail askeri uçağı, üssüne dönmeden önce Malta hava sahasında 3 saat geçirdiğini bağımsız kaynaklarla doğrulattı” ifadesine de yer verdi.

MALTA’DAN CİDDİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Haberde, “İsrail uçağının, Malta’nın doğusundaki Hurd’s Bank üzerinde yaklaşık 5 bin feet gibi alçak bir irtifada bir dizi manevra gerçekleştirmeden önce bir süre Malta üzerinde uçtuğu, ardından 7 saatlik bir uçuşla İsrail’e geri döndüğü” bilgisi verildi. Gazeteye konuşan yüksek rütbeli bir Maltalı askeri kaynak, “Olanlar çok ciddi. İsrail’in, Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta’nın üzerinde yetkisiz bir askeri uçak uçurduğu ve tarafsızlığı ihlal ettiği anlaşılıyor. Bu çok ciddi.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, İsrail askeri uçağı ile insani yardım filosuna yapılan saldırı arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz teyit edilmedi, bu konu üzerinde İsrail Savunma Bakanlığına da sorular yöneltildi.

MALTA HÜKÜMETİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay sonrası yaşanan durumları soruşturmak amacıyla Deniz Güvenliği Komitesini acilen toplayan Malta Hükümeti, ülke hava sahasının ihlal edilip edilmediği konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Son 48 saat içinde, yerel ve yabancı medyada ‘Conscience’ gemisiyle ilgili olarak adı geçen herhangi bir uçak veya gemi, Malta’nın egemen hava sahasına ya da karasularına (kıyıdan 12 deniz mili) girmemiştir. Böylelikle, Malta’nın toprak bütünlüğü hiçbir aşamada ihlal edilmemiştir.” denildi.

İHA SALDIRISIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Malta açıklarındaki “Conscience” gemisine İHA saldırısı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın dört bir yanından kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle kurulan FFC yardım gemisinin, yerel saatle 00.23’te insansız hava araçları tarafından hedef alındığı bildirildi. Koalisyonun yardım gemisine düzenlenen saldırıda geminin gövdesinde gedik oluştu ve pruvasında yangın meydana geldi.