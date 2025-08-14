Haberler

Gemi Koltuğu Karabiga’da Bulundu

YATIN KULLANILAN KOLTUK PARÇALARI BULUNDU

Marmara Adası açıklarında parçalanmış bir vaziyette tespit edilen ‘Graywof’ isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’ın yat koltuğu Çanakkale’nin Karabiga beldesinde karaya vurmuş şekilde bulundu. 4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova’dan yola çıkan bu yat 5 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Halit Yukay’ı bulmak için arama çalışmaları sürdüğü belirtiliyor. Ekiplerin, yatın koltuğunun bulunduğu bölgeye yönelik çalışmaları yoğunlaştırdığı öğrenildi.

KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI TUTUKLANDI

Ayrıca, yata çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T.’nin soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

