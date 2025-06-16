Gemi Yangını Kendi İmkanlarıyla Söndürüldü

GEMİDE YANGIN OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 120 metre uzunluğundaki ‘Industrial Challenger’ isimli yük gemisinde, makine dairesinde bir yangın çıktı. Gemi mürettebatı, olayı kendi imkanlarıyla kontrol altına almayı başardı. Yangının ardından gemi, kılavuz kaptan ve römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman demir sahasına demirleyecek.

YANGINDA YARALANMA VE KİRLİLİK YOK

Antigua Barbuda bayrağına kayıtlı olan ve Marmaris’ten Yalova’ya giden ‘Industrial Challenger’ yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerken Kumkale önlerinde makine dairesinde yangın meydana geldi. Geminin mürettebatı, yangını söndürdü ve olayda yaralanan olmadığı, ayrıca gemiden denize kirlilik olmadığını doğruladı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gemi kaptanı, yangın durumunu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdikten sonra bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Türkeli’ römorkörleri sevk edildi. Yangının ardından geminin güvenliği sağlanarak Karanlık Liman demir sahasına yönlendirildi.