Gemideki Yolculara İsrail Dışarıya Gitti

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMA ÇABASI

Gazze’ye insani yardım göndermek amacıyla hareket eden ‘Madleen’ adlı gemi, içinde Türk vatandaşların da bulunduğu bir grup ile İsrail tarafından baskına uğradı. Bu durum, İsrail’in dünya genelindeki zulmünü bir kez daha açığa çıkardı. Gemi içindeki kişiler gözaltına alındı ve ardından sınır dışı işlemlerine başlandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve beraberindeki üç aktivistin, İsrail’den bir Fransız uçağı ile sınır dışı edildiğini duyurdu.

THUNBERG PARİS’E İNDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Thunberg’in uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Paris’e doğru hareket ettiğini belirtti. Thunberg, Gazze’deki insanlara yardım ulaştırmaya çalışan Madleen isimli teknede yer alan on iki yolcudan biriydi. Paris’e indikten sonra Thunberg’in ellerinde kelepçe olduğu görüldü.

HAVAALANINDAKİ İLK AÇIKLAMASI

İndikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Thunberg, bu eylemin son olmayacağını ifade etti. Thunberg, “Kanunları çiğnemedik” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu göreve çıkmanın risklerinin çok iyi farkındaydık ve daha önce Gazze’ye ulaşmaya çalışan birçok filo durduruldu. Amacımız Gazze’ye ulaşmak ve insani yardımları dağıtmaktı. Uluslararası sularda insani yardım taşıyan bir gemide yelken açan on iki barışçıl gönüllüydük. Hiçbir yanlış yapmadık.”

DURMAYACAĞIZ

Thunberg, “Kesin olan şu ki durmayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz çünkü Filistinlilere verdiğimiz söz bu.” diyerek, İsrail’in gerçekleştirdiği vahşetin sona erdirilmesini talep etmeye devam edeceklerini vurguladı.

GELECEK PLANLAR

Gazze’deki ablukayı tekrar kırma çabası içinde olup olmayacağı sorulduğunda, başka bir girişimde bulunma sözü vermeden, hali hazırda planlanmış başka bir yürüyüşten bahsetti. Thunberg, “Bu kesinlikle son değil” diyerek, “Bu devam edecek. Elbette.” dedi.

TRUMP’A CEVAP

Thunberg, Donald Trump’ın kendisini “öfkeliyken” tanımlayan ve “öfkesiyle başa çıkması gerektiği” önerisine de yanıt verdi. “Dürüst olmak gerekirse, dünyanın genç, öfkeli kadınlara daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.

KACIRILDIĞIMIZI İFADE ETTİ

Thunberg, güvenlik güçlerinin Madleen’i, Gazze’den yaklaşık yüz deniz mili uzaklıkta durdurmasının ardından İsrail’in grubu uluslararası sularda “kaçırdığını” belirtti. “Bu, İsrail’in işlediği sayısız diğer ihlallerin listesine eklenen bir başka kasıtlı hak ihlalidir.” diyerek durumu değerlendirdi.