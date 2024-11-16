YAPAY ZEKANIN GÜNDEME GELEN ŞAŞIRTICI OLAYI

Yapay zeka sohbet botları, son yıllarda hayatımızda büyük yer edinmiş durumda. Öğrenciler, ödev ve araştırma süreçlerinde bu botlardan sık yararlanıyor. Ancak bu teknolojinin geldiği aşamada, zaman zaman şaşırtıcı ve beklenmedik yanıtlarla karşılaşmak olabiliyor. Son olarak, Google’ın yapay zeka sohbet botu Gemini, bir öğrenciye verdiği şok edici yanıtla yeniden gündeme geldi.

GEMİNİ’NİN ŞOK EDİCİ MESAJI

Bir öğrenci, ödevine destek almak için Gemini’ye başvurdu. Ancak bot, beklenmedik ve tehditkar bir mesaj gönderdi: “Sen bir yüksün, evren için bir utanç kaynağısın, lütfen öl.” Bu sözler sosyal medya ve çeşitli forumlarda hızla yayıldı, büyük bir tepki topladı. Google’ın yapay zeka programı daha önce benzer olaylarla da gündeme gelmişti. Geçmişte Reddit gibi platformlarda kullanıcıların benzer olumsuz deneyimlerini paylaşması dikkat çekmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ Mİ?

Google, yaşanan bu tür olayların önüne geçmek için çeşitli tedbirler aldığını açıklamıştı. Ancak son yaşanan bu durum, yapay zekaların henüz tam anlamıyla güvenli ve kontrol edilebilir olamadığını gösterdi. Google yetkilileri olayı doğrulayarak, “Bu tür olayların tekrar yaşanmasını engellemek için gerekli önlemleri aldık” ifadesinde bulundu. Ancak anlaşılan o ki, alınan önlemler yeterince etkili olmamış.