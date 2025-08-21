Gemini, MiCA Lisansıyla Avrupa’da Büyüyor

GEMINI’NİN BÜYÜME ADIMLARI

Kripto para borsası Gemini, Malta Finansal Hizmetler Otoritesi’nden aldığı Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) lisansıyla Avrupa’daki genişleme hedeflerini hızlandırıyor. Bu önemli gelişme, şirketin mayıs ayında kazandığı MiFID II türev lisansının ardından gerçekleşti. Gemini, MiCA lisansıyla Avrupa Birliği düzenlemelerine tam uyum sağlayarak hizmet verebilecek. Şirket, lisansın yanı sıra 30’dan fazla ülke ve bölgede güvenli, ölçeklenebilir ürünlerin sunulmasını da destekleyeceğini ifade etti.

DÜZENLEMELİ BÜYÜME İÇİN KRİTİK MİLLETAŞI

Gemini tarafından yapılan açıklamada, “Bu onay Avrupa’daki düzenlemeli büyümemiz için kritik bir kilometre taşıdır.” sözlerine yer verildi. Şirket, net kuralların evrensel kripto benimsemesinin temeli olabileceğini vurguluyor. MiCA’nın Avrupa’yı yenilikçi ve ileri görüşlü bir bölge hâline getirdiği ifade edilerek, bu durum kripto para ekosisteminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında MiFID II lisansını aldığında Avrupa’da türev ürünler sunma yetkisi kazanan Gemini, son olarak Nasdaq Global Select Market’te “GEMI” sembolüyle hisse listeleme başvurusu yaptı. Şirket, finansal piyasalardaki varlığını genişletmeye yönelik adımlar atıyor ve bu süreçte Avrupa’daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.