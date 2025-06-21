Gemlik Adliyesinde Atamalar Gerçekleşti.

HUKUK ALANINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİM

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Ana Kararnamesini yayımladı. Buna göre, Gemlik’e 7 savcı atandı, 6 savcı ise farklı yerlere tayin oldu. Yayınlanan kararname çerçevesinde Gemlik’e gelecek 5 hakimin yanında, 3 hakim de başka illere atanıyor. Yeni atanan savcılar arasında Bingöl’den gelen Mert Demirci ve Tuğçe Demirci, Diyarbakır Çermik’ten Alperen Sarıaslan, Adilcevaz’dan Cankut Daşçı, Siverek’ten Aytaç Kızmaz, Lice’den Fatih Güneş ve Furkan Arslan yer alıyor. Gemlik’ten ise Ahmet Faruk Temizkol, Sedat Demir, Mustafa Fatih Okumuş, Ebübekir Küçükkaya, Fatma Yıldız ve Alperen Arslan farklı illere atanmış durumda.

ADLİYE BİNASINDA TADİLAT DEVAM EDİYOR

Gemlik’te kurulacak olan 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri için adliye binasında tadilat çalışmaları sürüyor. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Gülşah Çavuldak Gemlik’e atandı. Çavuldak’ın yanı sıra Altınöz hakimi Oğuzhan Kandemir, Gaziantep hakimlerinden Eser Yerebakan, Göksun hakimleri Burak Er ve Emine Er de Gemlik’e atandı. Gemlik Adliyesinde görev yapan hakimlerden Buse Elitez Demir, Fırat Arpak ve Enes Kaşka ise diğer illere tayin edildiler.

YARGI KAPASİTESİ GENİŞLEYECEK

HSK kararnamesiyle birlikte Gemlik için önemli bir gelişme yaşandı. 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulmasının ardından, adliye binasında yürütülen tadilat çalışmaları devam ediyor. Yeni ağır ceza mahkemeleri sayesinde Gemlik Adliyesi’nin yargı kapasitesi artacak. Armutlu ve Orhangazi’den gelecek ağır suç dosyalarının ilçe içinde sonuçlandırılması mümkün hale gelecek. Yeni atamalarla birlikte Gemlik Adliyesi’nin personel yapısı ve hizmet kapsamı güçleniyor. Yargı teşkilatındaki bu yenileme, ilçede adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak. Gemlik, yargı teşkilatındaki bu yeniliklerle birlikte bölgedeki adalet altyapısını güçlendirmeye hazırlanıyor.