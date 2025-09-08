Gemlik Serbest Bölge’de Yangın Çıktı

YANGIN ÇIKTI

Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir işletmenin yemekhanesinde yangın meydana geldi. Dumanları gören çalışanlar hemen işletme dışına çıkartıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SİVERE HIZLA MÜDAHELE ETTİ

İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.