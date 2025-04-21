Gemlik’te 10 Kedi Saldırıya Uğradı

KEDİLERİN SALDIRIYA UĞRAMASI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde yaşayan 10 kedi, kesici bir aletle saldırıya uğradı. Saldırıda 8 yavru kedi hayatını kaybederken, 2 anne kedi kaçmayı başardı. Olay, Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak’taki apartmanın bahçesinde gerçekleşti.

SALDIRIYI GÖREN GÖREVLİ OLDU

Sabah saat 06.30 sıralarında kedileri beslemek için bahçeye giden Müşerref Sabitoğlu, yavru kedilerin karın kısımlarına kesici aletle vurulmuş halde buldu. Sabitoğlu’nun ihbarıyla olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için araştırma başlattı.

MÜŞERREF SABİTOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Bahçede 20 yıldır kedi beslediğini belirten Müşerref Sabitoğlu, “Yuva kimsenin ulaşamayacağı bir yerdeydi. Mama kapları etrafa saçılmış, yuva ise parçalanmıştı. Yuvada bulunan 10 kediden 2 anne kedi sağ, ancak 8 yavru öldürülmüş. Ben 20 yıldır bu bahçede kedilere bakıyorum. Hiçbir apartman sakini bu durumdan rahatsız değil. Yuvayı özel olarak telle çevirmiştim. Böyle bir vahşeti anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.