Gemlik’te 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Serbest

GÖZALTINA ALINAN ZANLILARDAN ÜÇÜ TUTUKLANDI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “kaçak sigara üretimi yapıldığı” iddiaları üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYONDA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında, şüpheliler V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T. (52) adına ait iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron, 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ve 2 hava makinesi bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HÄKİMLİK ÖNÜNDE TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Adliyeye çıkarılan zanlılardan V.A., E.O. ve M.T. tutuklandı, A.A. ise serbest bırakıldı. Bu olay, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.