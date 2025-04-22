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Gemlik’te 8 Kedi Yavru Öldürüldü

KEDİ YAVRULARININ ÖLDÜRÜLMESİ FATURASI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde 8 kedi yavrusunun kesici aletle öldürüldüğü tespit edildi. Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak’taki apartmanın bahçesine giden Müşerref Sabitoğlu, hayvanların hareketsiz bir halde yattığını fark etti. Bahçedeki 10 kediden 8 yavrunun kesici alet darbeleriyle yaşamını yitirdiğini gören Sabitoğlu, hemen durumu yetkililere bildirdi.

POLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Olay yerine ulaşan polis, kedileri öldüren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlattı. Hayvanların korunması için yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da konuyla ilgili soruşturma açtığı öğrenildi. Bu tür olayların önlenmesi, toplumda hayvanlara yönelik duyarlılığı artırmak açısından büyük önem taşıyor.

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