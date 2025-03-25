Gemlik’te Dilenciler İçin Harekete Geçildi

DİLENCİLİKLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artış gösteren dilencilik faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle iftar saatlerinde vatandaşların yoğunlaştığı pazar yerlerinin girişleri ve AVM önlerinde dilencilik yapan 8 kişilik bir gruba müdahale gerçekleştirdi. Kocaeli ilinden araçlarla Gemlik’e geldiği belirlenen dilencilerin, vatandaşların duygularını sömürdüğü tespit edildi. Gıda ihtiyacı olduklarını iddia ederek vatandaşlardan para istemekte ve yanlarında bulundurdukları patik ve çorapları satma bahanesiyle ısrarla para talep etmekteydiler.

Zabıta ekipleri, bu kişilerin dilencilik yaptığına dair tespitler yaparak her birine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine aykırı işlemlerden dolayı 1406 TL para cezası uyguladı. Toplam itibarıyla, 8 kişiye kesilen ceza miktarı 11 bin 248 TL’ye ulaştı. Ekipler ayrıca, dilencilerin yanlarında taşıdıkları poşet ve yerdeki örtü üzerinde toplam 3 bin 545 TL para buldu. Bu miktar, kamuya aktarılmak üzere zabıta tarafından muhafaza altına alındı. Gemlik Zabıta Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için dilencilikle mücadele kararlılıkla süreceğini belirtti.