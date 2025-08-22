Gemlik’te Dilencilik Yapan Çift Yakalandı

YOĞUN BAKIMDA HASTA YALANI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, “yoğun bakımda hastamız var” diyerek dilencilik yapan bir çift, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde, şahısların hastanede herhangi bir yakınlarının olmadığı ve yalnızca bir gün önce Balıkesir Burhaniye’den buraya dilencilik yapmak amacıyla geldikleri belirlendi.

DİLENCİ ÇİFTİN İZİ BİRLİKTELİK GÖSTERİYOR

Yapılan denetimlerde, Gemlik Devlet Hastanesi girişinde vatandaşların duygularını istismar eden bir karı-kocanın varlığı tespit edildi. Çiftin “Yakınımız yoğun bakımda” ifadesiyle para topladığı belirlenirken, hastanede kesinlikle tedavi gören bir yakınlarının olmadığının anlaşılması durumu daha da çarpıcı hale getirdi. Ayrıca, çiftin üzerinde Eskişehir, Muğla ve İzmir illerine ait ulaşım kartlarının bulunması dikkat çekti.

Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince kişi başına idari para cezası uyguladı. Elde edilen dilencilik gelirine de el konularak kamuya aktarılacağı belirtilirken, Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan bir açıklamada, “Vatandaşlarımızın duygularını sömüren bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadesi yer aldı.