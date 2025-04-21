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Gemlik’te Kaçak Kazı Operasyonu: Dört Şüpheli Yakalandı

KAÇAK KAZI OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi’nde düzenlediği önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı faaliyetinde bulunan dört kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. isimli şahısların iş başında olduğu tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN LİSTESİ

Olay yerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 1 adet Rofeksan marka kamera, tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko, el feneri, manevela, kazma, tahra, tahta çapa, 3 adet demir murç, 15 metre kablo düzeneği ve 25 metre uzunluğunda tahta halat merdiven düzeneği bulunuyor. Ele geçirilen malzemeler güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

SUÇLAMALARA YANIT VERİLDİ

Şüphelilerden Y.A.’nın üzerinde yapılan üst aramada, seri numarası bulunmayan bir Browning marka tabanca, bir şarjör ve 20 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi ve A.U., H.Y. ile Ö.Y. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Y.A. ise Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi, şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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