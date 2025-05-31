Gemlik’te Kaçak Sigara Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONLA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kaçak sigara üretimi gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı. Gemlik Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek belirlenen 3 iş yerinde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyona Cumhuriyet savcılığından izin alındı.

80 BİN KAÇAK SİGARA VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda, kaçak sigara üretiminde kullanılan alanlarda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron, 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ve 2 hava makinesi bulunarak ele geçirildi. Jandarma, kaçak sigara üretimi yapan V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T. (52) isimli kişileri gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN SORGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor. İfadelerinin ardından adliyeye çıkarılacaklar. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı.