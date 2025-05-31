Gemlik’te Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE BÜYÜK DARBE

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara üretimi yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gemlik Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek, kaçak sigara imalatı yapılan 3 ayrı adrese, Cumhuriyet savcılığının izniyle eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, kaçak sigara üretiminde kullanılan depolarda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron, 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ve 2 hava makinesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Jandarma ekipleri, bu operasyon sırasında kaçak sigara üretimi yapan V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T. (52) isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ederken, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacakları bildirildi. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.