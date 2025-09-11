Gemlik’te Mehmet Çevik Unutulmaz Gece Yaşatdı

UNUTULMAZ BİR GECE

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluş yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşatıyor. Genelde milyonlarca lira ücretle sahne alan Çevik, doğup büyüdüğü memleketinde herhangi bir ücret almadan sahneye çıkarak büyük takdir topluyor. Gemlik Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, Çevik’in sevilen eserlerinde coşkuyla yer alıyor. Hareketli parçalarla meydan adeta yerinden oynarken, duygusal eserlerde ise herkes birlikte şarkılara eşlik ediyor.

ŞAHSİ PERFORMANS

Çevik, daha önce birlikte çalıştığı Aslı Hünel ve Serdar Ortaç’a ait parçaları bu kez sahnede tek başına canlı okuyarak hayranlarına sürpriz yapıyor. Konseri izleyenler arasında sadece meydanı dolduran kalabalık yok; çevredeki evlerin balkonlarındaki vatandaşlar da ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik ederek coşkuya ortak oluyor. Geceye özel bir an yaşanıyor; ünlü sanatçının küçük kızı Zeynep sahneye çıkıyor. Minik Zeynep, babasıyla birlikte şarkı söyleyerek Gemliklilere duygusal anlar yaşatıyor. Baba-kızın sahnedeki düeti seyircilerden dakikalarca alkış alıyor ve o anlar kameralarla ölümsüzleşiyor.

Sahne performansı, içtenliği ve sürprizleriyle Gemliklilerin gönlünü kazanmayı başaran Mehmet Çevik, zaman zaman seyircilerin arasına karışarak fotoğraf kareleriyle geceyi anımsatıyor. “Burası benim memleketim, en büyük sahnem burası” sözleriyle hemşehrilerinden büyük alkış alıyor. Kuliste gazetecilere röportaj veren Çevik, “Bugün bu anlamlı günde sahne almak ve memleketim Gemlik’te sevenlerimle buluşmak benim için çok özel” diyerek bu günün anlam ve önemine dikkat çekiyor.