Haberler

Gemlik’te Motosiklet Denetimleri Arttırıldı

MOTOSİKLET KAZALARINA YÖNELİK ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Gemlik’te motosiklet kazalarını önlemeye yönelik hazırlanan eylem planı çerçevesinde, trafik güvenliğini artırma çabaları kapsamında dronlu denetimler sıklaştırıldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Yunus Timleri, Mart ayı boyunca gerçekleştirilen kontrollerde bin 400 motosikleti denetledi.

DENETİMLERDE CEZA UYGULAMALARI YAPILIYOR

Bu denetimler sonucunda, 235 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve eksik belge ile motosiklet kullandıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Ayrıca, kask takmamaktan dolayı da sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda cezai işlemler uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmaya ve kazaların önlenmesine yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Efeler'de hareket halindeki bir araç alev aldı. Sürücü ve yanında bulunan yaşlı kadın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Haberler

Endonezya’da Ramazan Seyahati Yoğunlaştı

Endonezya'da Ramazan Bayramı nedeniyle şehirlerarası yolculuklar artarken, insanlar aileleriyle birlikte bayramı kutlamak için memleketlerine akın ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.