Gemlik’te Müsilaj Sorunu Başgösterdi. Balık Yumurtaları Tehlikede. Deniz Kirliliği Yayıldı. Dikkat Edilmezse Balıklar Azalır

Gemlik sahillerinde müsilaj tehlikesi

MÜSİLAJ BALIK YUMURTALARINI ÖLDÜRÜYOR

Bursa’nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, havaların ısınmasıyla birlikte yüzeye çıkan müsilajın, balık yumurtalarını da beraberinde yukarı taşıdığını aktarıyor. “Bu da yumurtaların ölmesine ve üreme döneminin çok verimsiz geçmesine yol açıyor” diyen Dalarel, Gemlik sahillerindeki müsilajın kıyıyı tamamen kahverengi bir örtüyle kapladığını vurguluyor. Gelişen görüntülerse oldukça üzücü.

TEHLİKELİ BELA

Dalarel, eylülden bu yana görülen müsilajın deniz yüzeyi sıcaklığının artmasıyla daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, müsilajın genellikle deniz tabanında yer almasına rağmen, artık birçok noktada yüzeye çıktığını belirtiyor. Gemlik’in bazı yerlerinde deniz yüzeyinin adeta bataklık şeklini aldığını söyleyen Dalarel, “Balıklar, bu müsilaj yüzünden yeteri kadar yumurta bırakamadı ve müsilaj şimdilerde bıraktıkları yumurtaları yüzeye taşıyor. Bu durum, yumurtaların ölmesine ve üreme döneminin çok verimsiz geçmesine neden oluyor.” diyor.

KİRLİ SU TEHLİKESİ

Deniz yüzeyi sıcaklığının 16-17 dereceye çıkmasıyla birlikte müsilajın artacağını belirten Dalarel, “Bir litre bile arıtılmamış suyun denize verilmemesi gerekiyor. Fabrikaların derin deşarjını önlemeliyiz. Balıkçılar artık açılmaya korkuyor.” diye ekliyor. Gemlik’te sahilde bulunan vatandaşlar ise ortaya çıkan bu kirli görüntüden rahatsız olduklarını dile getiriyor ve sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın sadece balıklar değil, denizdeki tüm canlıların yaşamını tehdit ettiğini ifade ediyor. Marmara Denizi’ni “nadir ve kıymetli bir mücevher” olarak nitelendiren Sarı, “Böylesine kıymetli bir deniz, 50 yıldır atık çukuruna çevriliyor.” diyor.

Sarı, evsel atıkların en iyi ihtimalle yarısının ve sanayi atıklarının sadece yüzde 30’unun arıtıldığını, tarımsal atıkların ise hiç arıtmadığını belirtiyor. Marmara Denizi’nin bu kadar kötü bir kullanım sonucunda temizlenemeyeceğini vurgulayan Sarı, “Denizle kurulan yanlış ilişkinin sonucudur müsilaj.” şeklinde konuşuyor.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Uzun süredir bu tehlikenin görüntülerini paylaştığını anlatan Sarı, müsilajın yüzeye çıkmadan önce kimsenin durumu anlamadığına dikkat çekiyor. “Denizi kaybetmeden kirlilik yükünü azaltalım. Bir litre bile atık gitmemeli. Acilen ilgili tüm kurumlar bir araya gelmeli ve atık yükü azaltılmalı. Yoksa çok daha kötü günler bizi bekliyor.” diyor.