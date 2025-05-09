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Gemlik’te Müsilaj Yeniden Ortaya Çıktı

DENİZ SALYASI GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Bursa’nın Gemlik ilçesi sahillerinde, halk arasında “deniz salyası” olarak bilinen müsilaj yeniden ortaya çıkıyor. Bu durum, Bursa’nın yazlık bölgeleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında yer yer suyun bulanıklaşmasına yol açtı. Müsilaj, kıyı bölümlerinde yoğun şekilde biriktiği gibi, açık sularda da daha derin alanlarda görülebiliyor.

YAZ DÖNEMİNDE ARTAN YOĞUNLUK

Tatillerde nüfusun arttığı mahallelerde, özellikle teknelerin ve iskelelerin bulunduğu alanlarda müsilajın belirgin şekilde çoğaldığı dikkat çekiyor. Bu durum, sahil aktivitelerini olumsuz etkileyebiliyor ve bölge sakinleri ile tatilcilerin endişelerini artırıyor.

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