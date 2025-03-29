Gemlik’te Trafik Denetimleri Sıklaştı

TRAFFIC INSPECTIONS CONTINUE IN GEMLIK

Bursa İstanbul yolu üzerinde yer alan Gemlik ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri denetim çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. “Yolun sonu bayram olsun” sloganıyla artırılan denetimlerde, otobüslerdeki yolculara da bilgilendirme yapılıyor. Bu denetimlerde sürücülere, trafik kurallarına uyma, hız limitlerine dikkat etme ve emniyet kemeri takma gibi konularda hatırlatmalar yapılıyor.

DRONE-SUPPORTED INSPECTIONS ENSURE SAFETY

Dron destekli denetimlerde, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama hedefiyle faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürüteceğini belirtiyor. Yapılan bu denetimlerin, sürücülerin daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor.