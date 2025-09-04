Haberler

Gemlik’te Yangın, Vatandaşlar Korktu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, villaların arasında yer alan bir ağaçlık alanda çıkan alevler, çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşatıyor. Yangın, Umurbey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alevlerin aniden yükselmesiyle birlikte, evlerini terk eden vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangının çıkmasının ardından, tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük bir tehditle karşı karşıya kaldıklarını düşünen vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında bazı evlerin balkonları hasar görürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

