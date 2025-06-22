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Gemlik’te Yaşlı Kadın Bulundu

YAŞLI KADINDAN ÜZÜCÜ HABER

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 5 gündür kayıp olan yaşlı kadından üzücü bir haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, zeytinlik alanda kadının cansız bedenine ulaştı. Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 gün önce evinden çıkan Şerife Örnek için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Yaşlı kadını bulma çalışmaları Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlik alanlarda da gerçekleştirildi. MAGDER ekipleri tarafından zeytinlik alanda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının ormanlık alana kekik toplamak için gittiği ve geri dönemediği iddia ediliyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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