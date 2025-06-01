Genç Adam Beş Gün Sonra Bulundu

TEKNEDE SUYA DÜŞEN GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne düşen genç adamın cansız bedeni beş gün sonra tespit edildi. Olay, 28 Mayıs’ta Seyhan Baraj Gölü’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve dört yakını ile birlikte tekneyle gölde seyahat ediyordu. Bir süre sonra, tekneyi kullanan elektrik teknisyeni olan 1 çocuk babası Gürbüz, tuvalet ihtiyacını gidermek üzere suya düştü ve ardından kayboldu. Teknedeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun ardından, Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler olay yerine yönlendirildi. Rüzgâr nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedeki kişiler, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

BULUNMA ANI VE ACILI HABER

Beşinci günün sabahında, bir çocuk babası Emirhan Gürbüz’ün cansız bedeni Sualtına Grup Amirliği’ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından bulundu. Cansız beden, 1,5 kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte tespit edildi. Bu üzücü gelişme, ailenin ve yakınlarının büyük bir üzüntü yaşamasına neden oldu.