Genç Adam İntihar Etti, Soruşturma Başlatıldı

İNTİHAR OLAYI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, kısa bir süre önce eşi tarafından terk edilen bir genç adam, yaşamına son vererek intihar etti. Olay, Esenyurt Mahallesi Erman Sokak’ta meydana geldi. İki çocuk babası 25 yaşındaki Y.B., halasıyla yaptığı telefon görüşmesinde, eşinden ayrılmasının ardından bunalıma girdiğini ve intihar edeceğini ifade ederek, görüşmeyi sonlandırdı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Halasının ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Y.B.’nin kapıyı açmaması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale ederek kapıyı açtı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Y.B.’yi yatak odasında asılı halde buldu. Sağlık ekipleri, Y.B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Olayla ilgili incelemeler yapıldı ve Y.B.’nin cesedi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

Venedik Film Festivali Başlıyor, Savaş Tartışmalarıyla

Venedik Film Festivali, Gazze'deki savaş tartışmaları ışığında günümüzde açılışını yapıyor. Sinema dünyasının önemli etkinliklerinden biri olarak büyük ilgi görüyor.
Bafra’da Trafik Kazasında Üç Yaralı

Bafra'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza uygulandı.

