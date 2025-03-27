Genç Adam Kastamonu’da Toprağa Verildi

GENÇ ADAMIN CENAZESİ KASTAMONU’DA DEFNEDİLDİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde denize düşerek hayatını kaybeden genç adamın cenazesi, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi. Gencin, üniversite diplomasını almak amacıyla Trabzon’a gittiği ifade ediliyor. Olay, 26 Mart tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi gören balıkçılar, durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine ulaşan sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, denizden çıkardıkları cesedin Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Öztürk’e ait olduğunu belirledi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Öztürk’ün cenazesi Kastamonu’ya getirildi.

CENAZE TÖRENİ

Esentepe Mahallesi’nde bulunan Suluceviz Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından, kendisine helallik alındı ve Yunus Emre Öztürk, aile kabristanında dualarla toprağa verildi. Genç adamın üniversite diplomasını almak için Trabzon’a gittiği bilgisi de taziyelerde gündeme geldi.