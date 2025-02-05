Genç Adamı Dövenlere İstenen Ceza Belli Oldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikanın önünde gerçekleşti. Kasap Mesut Kazancı, bu fabrikanın yanından geçerken su istedi. İş yerinin çalışanları, dışarıda bulunan hortumda aktığını gösterince Mesut Kazancı, “Bardağınız yok mu” diye sordu. Bu soru sonrasında aralarında bir tartışma başladı.

ŞİDDET OLAYI VE SONUÇLARI

Tartışmadan sonra iş yeri çalışanları olan Gül Ahmet Irmalı (38) ve E.N. (43), Mesut Kazancı’ya sopayla saldırmaya başladı. Mesut Kazancı, elindeki hortum ile kendini savunmaya çalıştı fakat bir müddet sonra aldığı darbelerle yere düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve yerde baygın yatan Mesut Kazancı’ya iki kişi vurmaya devam etti. Çevrede bulunanlar, “Vurma vurma. Ahmet yeter vurma, bayıldı bayıldı vurma” diyerek müdahale etti. Ancak Ahmet Irmalı, yerde yatan Kazancı’ya vurmaya devam etti.

HASTANEYE KALDIRILMA VE HAYAT KAYBI

Mesut Kazancı hastaneye götürüldüğünde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan ve 2 aylık kız çocuğu babası olan Mesut Kazancı, 8 Eylül’de yaşamını yitirdi.