Genç Adamın Parmağına Sıkışan Yüzük Çıkarıldı

İTFAYE EKİBİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Batman İluh Devlet Hastanesi’nde 21 yaşındaki bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erleri tarafından bir saat süren detaylı bir çalışma ile doktor gözetiminde çıkarıldı. Genç, parmağına sıkışan yüzüğü kendi başına çıkartamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu.

YÜZÜK BAŞARIYLA ÇIKARILDI

İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye eri Mehmet Aktan, hastanede doktorun gözetiminde gerçekleştirilen çalışmayı yürüttü. Yaklaşık bir saat süren dikkatli mücadelenin ardından genç adamın parmağındaki yüzük başarılı bir şekilde çıkarıldı.