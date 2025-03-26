Haberler

Genç Adamın Parmağına Sıkışan Yüzük Çıkarıldı

İTFAYE EKİBİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Batman İluh Devlet Hastanesi’nde 21 yaşındaki bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye erleri tarafından bir saat süren detaylı bir çalışma ile doktor gözetiminde çıkarıldı. Genç, parmağına sıkışan yüzüğü kendi başına çıkartamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu.

YÜZÜK BAŞARIYLA ÇIKARILDI

İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye eri Mehmet Aktan, hastanede doktorun gözetiminde gerçekleştirilen çalışmayı yürüttü. Yaklaşık bir saat süren dikkatli mücadelenin ardından genç adamın parmağındaki yüzük başarılı bir şekilde çıkarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fidan, Washington’da Suriye-Amerikan Temsilcileriyle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki iki günlük ziyaretinde Suriye-Amerikan temsilcileriyle bir araya gelerek diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.
Haberler

Balıklıgöl’de Gazze İçin Dua Etkinliği

Kadir Gecesi'nde Şanlıurfa'da bir araya gelen binlerce kişi, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla dualar etti ve İsrail'in saldırılarını protesto etti. Teravih namazının ardından desteklerini ifade ettiler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.