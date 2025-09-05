Genç, Ağaç Üzerine Devrilerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Genç bir adam, kesmiş olduğu ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi.

GENÇ ADAMIN DURUMU VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Kahraman Demirkıran, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucunda ağır yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine köye ulaşan sağlık ekipleri, genç adamı ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Demirkıran kurtarılamadı.

HEMEN SONRAKİ ADIMLAR

Demirkıran’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Olayın detayları araştırılıyor.