Genç Alacak Tartışmasında Öldürüldü, Zanlı Yakalandı

GAZİANTEP’TE YAŞANAN TRAJEDİ

Gaziantep’te, bir alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşayan 17 yaşındaki bir genç, arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi’nde gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Mehmet Bulut (17) ile arkadaşı A.D. (19) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kavga esnasında A.D. tarafından bıçaklanan Mehmet Bulut, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ilk müdahalenin ardından yakın konumda bulunan özel hastaneye taşıdı. Ancak, Mehmet Bulut acil servisteki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı A.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın ardından, bu tür alacak-verecek meselelerinin yansıttığı sorunlar üzerine tartışmalar yeniden alevlendi.