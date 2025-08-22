Genç Atletler Geleceğe Hazırlanıyor

GENÇ ATLETLERİN YAZ SPOR OKULU ANTRAINMANLARI

Muş’ta yaz spor okullarına katılan genç atletler, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi’nde yoğun antrenman programlarıyla geleceğe hazırlık yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim alan sporcular, antrenmanlarını 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi Atletizm Tartan Pisti’nde sürdürüyor. Farklı yaş gruplarından çocuk ve gençlerin yer aldığı antrenmanlarda sporcular, antrenörler eşliğinde dayanıklılık, hız ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor. Yaz tatilini sporla değerlendiren gençler, fiziksel gelişimlerini artırma fırsatı buluyor.

SPORUN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, sporcuların gösterdiği çabayı değerlendirerek, “Atletizm gibi temel branşlarda kazanılan disiplin, gençlerimizin gelecekte büyük başarılara ulaşmasına katkı sağlayacak. Buradaki çalışmalar hem sağlıklı yaşam hem de Türk sporunun geleceği için çok kıymetli” diyor. Muş’taki bu antrenmanlar, genç sporcuların kariyer yolunda önemli adımlar atmasını sağlıyor.