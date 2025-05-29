Genç Bakan Bak, Asil’i Tebrik Etti

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil’i kutladı. Bakan Bak, bu başarıya yönelik olarak “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum” şeklinde ifade etti.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Aynı zamanda, Bakan Bak, Adem Asil’in kazandığı başarıda katkısı olan kişilere teşekkür etti. Bakan, “Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum” sözleriyle desteklerini belirtti. Bu başarı, Türk cimnastik camiası için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.