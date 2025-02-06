Genç Besici İlkan Turgut’un Başarı Hikayesi

ÇOCUKLUĞUNDA BESİCİLİĞİ SEVEREK BAŞLADI

Trabzon’un Araklı ilçesinde 25 yaşındaki İlkan Turgut, çocukluk döneminde besiciliğe duyduğu sevgi ile meslek hayatına adım attı. Besiciliğe komşusundan aldığı bir danayı sahiplenerek başlayan Turgut, yıllar içinde büyükbaş hayvan sayısını 15’e çıkararak mandıra kurma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Hayvanlarının bakımı, sağımları, yem temini ve yaylacılığı gibi tüm süreçlerle tek başına ilgilenen Turgut, “Çocukluktan beri hayvanları çok seviyorum. Bir yere gezmeye gitsem önce eve değil, ahıra gider bakarım” ifadelerini kullanıyor. Çocukken başlayan hayvan sevgisi, onun meslek hayatında önemli bir yere sahip oldu.

TÜM SÜREÇLERİ KENDİ BAŞINA YÜRÜTÜYOR

İlkan Turgut, 14 yaşında bir danayı sahiplenerek başladığı besiciliği, hayvan sayısını artırarak sürdürüyor. Şu an 15 büyükbaş hayvana sahip olan Turgut, bu hayvanların tüm bakımını kendisi üstleniyor. “7-8 yıldır burada devam ediyorum. Kurbanlık hayvan bakıyorum. Hayvan pazarına gidiyorum. Alım-satım yapıyorum. Mayıs ayı gelince kamyonetle beraber yaylaya çıkıyoruz” diyen Turgut, hayvanlarının bakımını yaptığı gibi süt, yağ, peynir gibi ürünleri de kendisi üretiyor. Yalnızca çiftliğinde değil, zorlu koşullarda bile özverili çalışmayı tercih ediyor.

BÜYÜK MANDIRA HEDEFİ

İlkan Turgut, gelecekte bir mandıra kurma hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ailesi ve komşularının kendisini tebrik ettiğini belirten Turgut, “Bazen neden bu işi yapıyorsun, neden başka bir işle ilgilenmiyorsun? diyorlar. ‘Sevdiğim için bu işi yapıyorum’ cevabını veriyorum” şeklinde açıklıyor. Gençlere de tarım ve hayvancılık mesleklerine yönelmelerini tavsiye eden Turgut, “İlerleyen zamanlarda pişman olabilirsiniz” diyerek, bu mesleklerin önemini vurguluyor. Hayvancılık dışında farklı işler yapma olasılığının da mevcut olduğunu dile getiriyor.