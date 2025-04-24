Genç Bilaller Ezan Yarışması Mardin’de Yapıldı

YARIŞMANIN GELİŞİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması”nın Türkiye finalini Mardin’de gerçekleştirdi. Yarışma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, imam hatip okullarının mesleki anlamda her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaştığını belirtti. Özkan, öğretmenlere teşekkür ederek, “Sadece mesleki olarak evlatlarımızı yetiştirmiyoruz aynı zamanda teknoloji, akademi, sanat, spor ve yabancı dil konusunda çok önemli programlarımız var.” açıklamasında bulundu.

İMANLA DOLU GENCİLER

Özkan, gençlerin umut verici olduğunu ifade ederek, “Şu anki gençlerimizi gördükçe umut ediyorum ki sadece ülkemiz değil tüm dünyada, ümmete önderlik edecek, onları ileride çok daha güzel noktalara taşıyacak bir genç nesil yetişiyor. Bir çok şey öğrenmiş, dünyayı ve teknolojiyi bilen, sosyal bilimlerde ilerlemiş, makale yazan evlatlarımız var.” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, ezanın yeryüzündeki en mukaddes seslerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu kutsal çağrıyı en güzel şekilde seslendiren genç kardeşlerimiz, sadece bir yarışmaya değil aynı zamanda bu ulvi mirasa sahip çıkmanın onuruna da ortak olacaklardır.” ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR VE ÖDÜLLER

Konuşmaların ardından, ortaokul ve lise kategorilerinde çeşitli illerden 16 öğrenci ezan okudu. Ortaokullar arasında birinci, Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke oldu. İkinciliği, Balıkesir 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mahmut Talha Yılmaz elde etti. Üçüncülüğü ise Denizli İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Taner kazandı. Liseler kategorisinde ise İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Mansur Dura birinci, Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Yılmaz ikinci, Elazığ Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bedirhan Doğan ise üçüncü oldu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Milli Eğitim Müdürü Eyyüpkoca ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.