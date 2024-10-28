“Genç Çiftçi Türk Bayrağını Tarlasına Çizdi”

TARLASINDA TÜRK BAYRAĞI ÇİZDİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç çiftçi, traktörüyle tarlasına Türk bayrağı çiziyor. Bugün 26 yaşına basan Eren Yiğit, doğum gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu anlamlı şekilde kutladı. Geçen yıl tarlasına traktörüne bağladığı pullukla “Cumhuriyet” yazdığında, askerlerin helikopterden çektiği görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz” notuyla paylaşılmıştı. Bu yıl da aynı coşkuyla tarlasına ay-yıldız işlemiş ve Türk bayrağını meydana getirmiştir.

GURUR VERİCİ BİR DOĞUM GÜNÜ

Yakup köyünde çiftlik kurarak geçimini sağlayan 28 Ekim 1998 doğumlu Eren Yiğit, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dediği günün yıl dönümünde doğmak benim için ayrı bir gurur verici. Bu yılda Türk bayrağımızı çizmeye çalıştım. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun” açıklamasını yaptı.