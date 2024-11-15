“Genç Çiftçiler 19 Yaşında Tarım Yapıyor”

İKİZ KARDEŞLERİN TARIM MÜCADELESİ

İstanbul’un kırsal kesimiyle buluştuğu önemli bölge Silivri’de çiftçilikle uğraşan 19 yaşındaki ikiz kardeşler, kiraladıkları arazilerle toplamda 5 bin dönüm tarla ekiyor. Türkiye’nin en büyük tüketim merkezlerinden biri olan İstanbul, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi bölgeleriyle tarım ve hayvancılık alanında da dikkat çekiyor. Yaz aylarının sıcak günlerinde ekinlerini hasat eden çiftçiler, sonbaharın rüzgarlı ve soğuk günlerinde buğday, arpa ve kanola tohumlarını kentin verimli topraklarına ekiyor. Sabah erken saatlerden akşam karanlığına kadar çalışarak çiftçiler, kışın beslenen, baharda çiçek açan ve yazın hasat edilen ekinlerle sürekli bir mücadele içinde yaşıyor. 19 yaşındaki Toprak ve Başar Esen kardeşler, bu zorlu süreci ve tarıma olan tutkularını AA ekibine anlattı.

GÖREVİ DEVRALMAK VE TARIM YAPMAK

Esen kardeşler, geçen yıl babalarının kalp krizi sonucu vefatlarının ardından çiftçilik yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Kiraladıkları arazilerle yaklaşık 5 bin dönümü ekip biçtiklerini belirten Toprak Esen, “4-5 yıl önce ikiz kardeşim Başar ile kendi işimizi yapma üzerine konuşuyorduk. Babam yanımıza gelip ‘Gelin kendi işinizi yapın’ demişti.” dedi. Çiftçilik becerilerini babalarından öğrendiklerini aktaran Esen, “Babam, traktör kullanımı, ekipman tamiri ve işin pratikteki tekniklerini öğretti.” ifadelerini kullandı. Geçen yıl ekilen ürünlerin hasadı sonrasında toprağın işlenmesi için çaba harcadıklarını dile getiren Esen, “Gibisi kaldı, şimdi merdane çekiyorum, temmuzda ekinleri toplayacağız ama bu dönemde ilacı ve gübresi uygulanacak.” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLİĞİN ZORLUKLARI VE GELECEK HAYALLERİ

Genç çiftçi, yaptıkları işin zor olduğunu vurguladı. “Bahçe işlerinden çok farklı. Gençler arasında çiftçilik gitgide daha az tercih edilen bir meslek olmaya başladı. Önceden hepsi dedeleri çiftçiydi ama zamanla her biri ‘Çocuğuma bu işi yaptırmam’ demeye başladı.” yorumunda bulundu. Toprak Esen, isminin manidar olduğunu belirterek, “Küçüklükten beri kaderim belli olmuş. Subay olmayı hayal ediyordum ama babamın vefatıyla o hayali rafa kaldırdım. Artık hayalim çiftçilik.” dedi. Başar Esen ise, lisesi bitirdikten sonra çiftçillikle uğraşmaya başladığını belirterek, “İlk hedefim üniversitede ziraat okumak. Bu mesleğimi hayatım boyunca yapmayı düşünüyorum.” dedi.

İŞ BÖLÜMÜ VE TARIMDA DEĞİŞİM

Kardeşiyle birlikte arazilerde iş bölümü yaptıklarını ifade eden Başar Esen, “Silivri’de en çok buğday ve arpa yetiştiriliyor. Son dönemde buğday kazandırdığı için arpadan çok buğday ekiyoruz. Toplama ve ekme zorlukları var ama hesap kitap yapmak işçilikten daha zor.” şeklinde konuştu. Topraktan hoşlandığını belirten Esen, “Uzun süre kapalı alanda kalamam. Hem babamın emanetine sahip çıkmak hem de sevgimizle çiftçiliği sürdürüyoruz. Bu ülke her zaman tarımla gelişecek. Şimdi topraksız tarım var, teknoloji ilerliyor. Herkesin tarıma ilgisi olmalı.” dedi.