Genç Çiftin Hayatını Kaybettiği Çöküş

ÇÖKEN BİNA KAZASI VE KURTULANLAR

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde 24 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında meydana gelen 4 katlı bina çökmesi sonucunda enkaz altında kalarak kurtulan kişiler arasında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), amcası Halid El Cedan (55) ve kardeşi Ahmet Muhammed Cedan (23) yer alıyor. Ancak, genç çift Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa bu olayda hayatını kaybetti. Ölen çiftin cenazeleri, Suriye’ye gönderildi. Sağ kurtulanlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edildi ve taburcu oldular. Hayatını kaybeden çiftin 7 ay önce evlendikleri bilgisi ortaya çıktı.

GÖZLEMLER VE TANIK AÇIKLAMALARI

Olay anında aynı binada oturan ve bina tahliyesini yöneten Ali El Hüseyin’in ağabeyi Muhammed El Hüseyin, “Olay günü binadaki birçok kişinin tahliye olmasını sağlayan Ali El Hüseyin, benim kardeşim. Benimle birlikte aynı evde yaşıyor. 6 yıldır bu binada oturuyorum. Bugüne kadar hiçbir çatlaklık veya ses gibi sorun yaşanmamıştı. O gün evde değildim, bakkala gitmiştim. Kardeşim haber verdi. Geldim, evin yıkılmaya başladığını gördüm. Vefat edenler aynı aileden. Onlar 7 ay önce evlendi, aynı köydendik. Evlendikten sonra buraya gelmişlerdi. Burada çalışıp para toplayıp Suriye’ye geri dönmeyi düşünüyorlardı, ama bu nasip olmamış. Sağ kurtulanlar da amcası ve kardeşleriydi, onlar da 1 yıldır burada kalıyorlar” dedi. (DHA)