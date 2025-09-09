Genç Çiftler İçin Faizsiz Kredi Güvencesi

GENÇ ÇİFTLERİN YENİ OLANAKLARI

Yeni bir yaşam kurmak ve geleceğe birlikte adım atmak isteyen genç çiftler için ekonomik endişeler, önemli engellerden biri haline gelmiş durumda. Beyaz eşyadan düğün salonlarına, ev kiralarından çeyiz masraflarına kadar artan maliyetler, evlilik planlarını ertelemeye veya tamamen vazgeçmeye sebep olabiliyor. İşte bu noktada, 2025 yılı itibarıyla uygulamaya girecek faizsiz evlilik kredisi, gençlere umut kaynağı oldu. Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, bu kredinin kapsamı genişletildi, destek miktarı artırıldı ve şartlar netlik kazandı.

KREDİ DETAYLARI VE ŞARTLAR

2025 yılında evlenecek genç çiftlere sunulan faizsiz evlilik kredisi desteği yükseltildi. Yapılan açıklamalara göre, çiftlerin her ikisi 18-25 yaş aralığındaysa kredi tutarı 250.000 TL, diğer durumlarda ise kredi tutarı 200.000 TL olarak belirleniyor. Kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeli bir şekilde sağlanıyor. Faizsiz sunulması, genç çiftlerin evlilik sürecindeki mali yüklerini büyük ölçüde hafifletiyor. Devletin sağladığı bu yardımla, düğün hazırlıkları şimdi daha kolay bir hale geliyor. Başvuru için bazı temel şartlar bulunuyor. 2025 yılından itibaren geçerli şartlar şöyle:

YAŞ SINIRLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Evlilik kredisine başvuru yaparken yaş sınırı, en çok merak edilen kriterlerden biri. 2025 yılında geçerli olan yaş kuralı, başvuru tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış bireylerin bu krediye başvurabileceğidir. Ayrıca, her iki çiftin de bu yaş kriterine uyması gerekiyor. Birçok kişi “Evlilik kredisine nasıl başvurulur?” sorusunun cevabını arıyor. 2025 itibarıyla başvurular sadece dijital ortamdan kabul edilecek. Başvuru adımları ise şöyle:

Nikâh tarihine dikkat edilmesi önem taşıyor. Çünkü başvuru kabulü için nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerek. Başvuru sürecinde kanan bilgi vermek çok önemli çünkü yanıltıcı ya da eksik bilgi sunulması, başvurunun reddine sebep olabilir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Evlilik kredisi ne zaman yatacak?” sorusu gündeme geliyor.

KREDİ ÖDEMELERİ VE ZAMAN ORGANİZASYONU

Evlilik kredisi, nikâh gerçekleştirildikten sonra 30 gün içinde bildirilmelidir. Bildirim sonrasında yapılacak son değerlendirme ardından kredi ödemesi, takip eden ay içerisinde başvuranın hesabına yatırılacak. Bu, kredi talebinin hemen ardından değil, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hesaba geçeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, kredi planlaması yaparken zamanlamayı iyi organize etmek gerekiyor.