Genç Çocuk AIDS Sebebiyle Hayatını Kaybetti

ÇOCUĞUN HASTALIK SEBEPLERİ

13 yaşındaki bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. 8. sınıf öğrencisi A.E.K.’nin ailesi, ağustos ayında çocuklarının aniden kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Çocuk, bir süre tedavi aldı fakat şikayetleri süregeldi. Eylül ayında aile, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne de benzer şikayetlerle başvurdu.

HIV TESPİTİ

Bu hastanede yapılan tetkiklerde A.E.K.’nin HIV pozitif olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda çocuğun babası K.K.’nın da HIV pozitif olduğu, şubat ayında tespit edildi. Baba, yaşadığı durumu kan bağışı yaparken öğrenmişti.