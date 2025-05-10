Genç, Davul Zurna Eşliğinde Defnedildi

TRAFFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GENÇ DEFNEDİLDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tarsuslu genç, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Silifke’nin Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde gerçekleşti. 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, yol kenarında park halinde duran 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarptı ve aracın altına girdi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkararak hastane morguna gönderdi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybedenlerin Tarsuslu Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ GELENEKLERLE YAPILDI

Turan’ın cenazesi, Tarsus’un Aliefendioğlu Mahallesi’nde davul zurna eşliğinde mezarlığa getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Turan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Geleneklere göre bekar olarak genç yaşta yaşamını yitirenler için cenazelerde davul zurna çalındığı bilgisi verildi.